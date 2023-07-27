Aydın'da Terör Örgütüne Üye Olan İki Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şahıs tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı çalışmalarda, A.A. ve C.E isimli şüpheliler yakalanarak adli makamlara çıkarıldı ve tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, planlı çalışmalarda, Germencik ve Efeler ilçesinde "PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından aranan A.A. ve C.E isimli iki şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN