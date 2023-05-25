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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın üç ilçesinde terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın üç ilçesinde terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda " PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak " suçundan 4, DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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