Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın üç ilçesinde terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda " PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak " suçundan 4, DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN