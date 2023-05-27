Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aydın'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 17 Kişi Tutuklandı

Aydın'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 17 Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'da 1 Ocak-27 Mayıs arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 86 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

Aydın'da 1 Ocak-27 Mayıs arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 86 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, DHKP-C, TKP/ML, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 86 kişi gözaltına alınırken 6'sı PKK/KCK, 11'i FETÖ üyesi olmak 17 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Aydın PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title