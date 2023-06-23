Aydın'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda son 20 günde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere yapıldı. Operasyonlarda 19 kişi yakalandı ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Aydın'da terör örgütlerine yönelik operasyonda son 20 günde 19 kişi yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 01-21 Haziran tarihinde il genelinde PKK/KCK, PYD/ Ypg, FETÖ, DEAŞ, El Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.