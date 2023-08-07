Aydın'da Terör Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DAEŞ, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik 22 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Aydın'da Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, bunlardan 2'si tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Temmuz ayında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DAEŞ, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik,
operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel