Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da akşamüzeri termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı. Aydın'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gördü

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da akşamüzeri termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olan Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre akşamüzeri 43 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

"Kaykay ile serinlemeye çalışıyorum"

Kaykay ile serinlemeye çalıştığını ifade eden Mustafa Can; "Bu sıcaklık bu zamana göre normal değil, hava aşırı sıcak. ya evde kalıp klima karşısında oturuyoruz, yada dışarı çıkıp gölgelerde durmaya çalışıyoruz. Sıvı kaybı olmaması için de bol bol sıvı tüketiyoruz. Ben de kaykay binerek serinlemeye çalışıyorum" dedi.

"Yangınlara karşı duyarlı olmalıyız"

Sıcaklarla beraber orman yangınlarına karşı da duyarlı olunmasını isteyen Mustafa Özdemir; "Mümkün mertebe zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Belirli yaş grubuna dahil olan insanlarımız için Allah kolaylık versin, onların kendilerini koruma yönünde gereken tedbirleri almaları gerekiyor. Sıcaklarla birlikte karşımıza çıkabilecek tehlikeli durumlar sadece sadece sağlıkla sınırlı değil maalesef. Özellikle her tarafı yemyeşil olan Aydınımızın yangınlara karşı korunması açısından da gerek ilgililer, gerekse vatandaşlar olarak bizlerin tedbiri elden bırakmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sıcaktan korunmak çok zor"

Aydın'ın sıcak illerden birisi olduğunu ifade eden İlayda Yaşar; "Ege Bölgesi sıcak bir bölge. Küresel ısınmadan dolayı da bu aralar sıcaklıklar daha fazla artıyor. Sıcaktan korunmanın en önemli yollarından biri de güneş kremleri. Elimizden geldiğince dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Ama sıcaktan korunmak bence çok zor. Ne kadar güneş kremini tazeleseniz de belli bir süre sonra onun da etkisi kalmıyor" dedi.

"Güneş insanı yakıyor"

Bazen alınan tedbirlerin de yeterli olmadığını ifade eden Aliye Elbir; "Biz arkadaşımla farklı şehirlerde oturuyoruz, onunla görüşmek için dışarı çıktık. Yoksa zaten hava dışarıya çıkılacak gibi değil. Bugün 43 dereceyi de gördük maşallah. Güneş kremi sürüp, gözlük ve şapka takarak güneşin zararlı etkilerinden korunmaya çalışıyoruz. Ama bunlar da bazen yeterli gelmiyor, güneş insanı yakıyor" dedi.

"Sıcaklara karşı dikkatli olmalıyız"

Mehmet Aksoy; "Aydın çok sıcak bir memleket. Bugünlerde sıcaklıkların olağan dışı artışından dolayı bunalmış durumdayız. Belli saat aralıklarında elimizden geldiğince dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Mesleğimiz gereği dışarıda sokaklarda olmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince dışarı çıktığımızda şapka takmaya çalışıyoruz, gölgelere ve ağaç altlarına kaçıyoruz. Bu dönemde bu sıcaklara sağlığımız açısından dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.