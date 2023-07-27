Aydın'da Teknede 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir teknede yapılan baskında 60 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir teknede 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahilde hareket için beklerken baskın yaptıkları teknede 60 düzensiz göçmen tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.