Aydın'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, tabanca, 5 tabanca fişeği, çeşitli senetler, 5 imzalı boş sözleşme kağıdı, 10 tapu ve suça ilişkin muhtelif evrak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U, M.U. ve D.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.U, F.U. ve İ.T. serbest bırakıldı.