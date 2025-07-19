Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Ağır Yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.