Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tartışma sonucu Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Öcal'ın durumu ciddiyetini koruyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ameliyathanede bayıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak'tan tarihi 'petrol' kararı! Tamamı devlete verilecek

Komşu ülkeden tarihi "petrol" kararı! Hepsi devlete teslim edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.