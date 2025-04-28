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Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Timuçin İpçi'yi av tüfeğiyle öldüren F.Ü. tutuklandı. Şüpheli, 'Kazayla oldu' diye ifade verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Armutlu Mahallesi'nde dün, Timuçin İpçi'nin (43) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan F.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Kazayla oldu" cevabını verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Armutlu Mahallesi'nde dün, F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etmişti.

Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemiş, F.Ü. ise İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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