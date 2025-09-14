Haberler

Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Baba ve Kızı Yaralandı

Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Baba ve Kızı Yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bayram İrgi ve kızı Güler İrgi, Hüseyin T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Hüseyin T. daha sonra kaçtı ancak jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde sokakta tartıştığı Bayram İrgi (45) ile kızı Güler İrgi'yi (14), tabancayla vurup kaçan Hüseyin T. (35), saklandığı adreste yakalandı.

Olay, gece yarısı sıralarında Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler'e tabancayla ateş etti. Baba- kız yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin T. saklandığı Kocaalan mevkiinde saat 11.00 sıralarında ekiplerce yakalandı. Hüseyin T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
