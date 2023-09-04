Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tarımsal ürün hırsızlığına karışan 10 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 940 litre zeytinyağı ve 231 kilogram incir ele geçirildi.