Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tarımsal ürün hırsızlığına karışan 10 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 940 litre zeytinyağı ve 231 kilogram incir ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yaptığı çalışmalarda 10 şüpheli şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik aralıksız devriye faaliyetlerine devam ediliyor. Ağustos 2023 ayında meydana gelen tarımsal ürün hırsızlığı olaylarında 10 şüpheli şahıs yakalandı. 940 litre zeytinyağı ve 231 kilogram incir ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler sahiplerine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel