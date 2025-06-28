Aydın'da Tarım Yangını Ormana Sıçradı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Horozköy Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Etkili olan rüzgarla birlikte alevler ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan mücadelesi sürüyor.

Haber: Mert CONA / AYDIN,