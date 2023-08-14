Aydın'da Tarım İşçilerinin Zorlu Çalışma Koşulları

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da 43-44 derece sıcak altında çalışan tarım işçilerinin objektiflere yansıyan görüntüleri tarımda çalışmanın zorluğunu da gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da 43-44 derece sıcak altında çalışan tarım işçilerinin objektiflere yansıyan görüntüleri tarımda çalışmanın zorluğunu da gözler önüne seriyor.

Aydın'da tarım faaliyetlerinin, en yoğun ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı dolayısıyla en zor olduğu günlerde tarım işçilerinin objektiflere yansıyan görüntüleri hem takdir topluyor hem de şaşırtıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Büyük Menderes Ovası'nda domates, biber, patlıcan toplayıp pamuk sulayan işçiler mesai bitiminde evlerine bile varamadan nakledildikleri araçlarda uyuyup kalıyor.

Aydın-Denizli karayolu üzerinde içi taşıyan pek çok araçta işçilerin adeta kuş tüyü döşekte gibi plastik kasaların üzerinde uyku çekmesi objektiflere yansırken, tarım işçiliğinin zorluğunu da gözler önüne seriyor. - AYDIN