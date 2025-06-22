Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

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Söke ilçesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olduğu belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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