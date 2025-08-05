Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, çok sayıda uçak ve helikopter ile arazözler katıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 uçak, 7 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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