Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 uçak, 7 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.