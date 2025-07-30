Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına geniş bir müdahale gerçekleştirildi. 6 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 296 personel ile alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangına, 6 söndürme uçağı, 4 helikopter, 21 su tankeri, 30 arazöz, 30 müdahale aracı ve 296 personel müdahale edildi. Ayrıca, bölgeye Uşak, Denizli ve İzmir'den de takviye ekipler sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Haber- Kamera: Mert CONA / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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