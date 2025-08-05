Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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