Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5söndürme helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Mert CONA / AYDIN,