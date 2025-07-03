Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Efeler ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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