Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Aydın'nın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, mahalleli tarafından fark edilip itfaiyeye bildirilmesiyle başladı.

1) AYDIN'DA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

AYDIN'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söke ilçesi Nalbatlar Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve helikopter sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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