Aydın'da tarım arazisinde yangın (2)

Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangınına 1 söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye müdahale etti. Alevler, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğü işçisi Muhlis Efe Yıldırım, yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhlis Efe Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,