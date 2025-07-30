Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Mert CONA / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da

Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.