Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.