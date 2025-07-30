Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın hızla ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım

Yıllarca sakladığı sırrı ilk kez açıkladı: Kocamı yatakta bastım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.