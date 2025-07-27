Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Aydın'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, alevlerin ormana sıçramasıyla büyüdü. Yangınla mücadele terus ediyor, 6 kişi yaralandı.

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken 5'i dumandan etkilenen, 1'i de başına taş düşen orman personeli yaralandı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, ziraat alanındaki yangının ormana sıçradığını belirterek, "Şu an ekiplerimiz, yangının etrafını çevirmiş durumda. Hızla kontrol altına almak için yoğun müdahale yapılıyor. Yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sırada havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almış oluruz" dedi.

Mert CONA / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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