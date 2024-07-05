Aydın'da Tarım Aletleri Üreten Fabrikada Yangın Çıktı
Aydın'da tarım aletleri üreten bir fabrikanın yemekhane kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, üretim hattına sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da tarım aletleri üreten fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üreten bir fabrikanın yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, fabrikanın üretim hattına sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluştu.
Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.