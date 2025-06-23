Aydın'da Tarım Alanlarında Yangınlar Çıktı

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Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde tarım arazilerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerlerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde tarım alanında çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

Nazilli ilçesinde Hamidiye Mahallesi'nde, Söke ilçesinde de Yenikent Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine her iki bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan, Didim ilçesindeki Akbük Mahallesi ile Didim Sanayisine yakın mevkideki yangınlara müdahale de sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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