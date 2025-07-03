Aydın'da Tarım Alanında Yangın, Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Aydın'da Tarım Alanında Yangın, Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın nedeniyle zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde itfaiye ve AFAD ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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