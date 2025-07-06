Aydın'da Tarım Alanında Yangın Çıktı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kakkalan Mahallesi'nde tarım alanında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kakkalan Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.