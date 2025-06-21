Aydın'da Tarım Alanında Yangın Çıktı

Aydın'da Tarım Alanında Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeye çok sayıda hava ve yer ekibi sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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