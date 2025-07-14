Aydın'da Tarım Alanında Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü

Aydın'da Tarım Alanında Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü
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Aydın'ın Çine ilçesindeki tarım alanında çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, karadan ve havadan müdahalelere rağmen kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtarıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım alanında çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Doğanyurt Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın karadan müdahalenin yanı sıra 4 helikopter ve 2 uçakla da söndürülmeye çalışıldı.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Öte yandan alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa orman işçilerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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