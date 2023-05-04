Aydın'da tarihi eser niteliğindeki küpü satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Aydın'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küpü 100 bin lira karşılığında satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küpü 100 bin lira karşılığında satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eser özelliğine sahip küpü satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Bir süre takip edilen şüpheli, küpü 100 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandı.
Zanlı gözaltına alınırken, el konulan küp incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel