Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şüpheli elindeki tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsın üzerinde birçok tarihi eser ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şüpheli elindeki tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi'nde ikamet eden Y.K. isimli şüpheli şahıs elinde bulunan tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan aramasında 1 adet Herakles Herkül Heykeli, 1 adet Aslan Başı Figürlü Obje, 1 adet Kartal Figürlü Obje, 1 adet Koç Figürlü Obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - AYDIN