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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bizans Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bizans Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait metal levha ve matara ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve eserler müzeye teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin olduğu değerlendirilen metal levha ile matara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapacağı belirlenen kişilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait ve Hz. İsa'nın hayatından kesitlerin olduğu değerlendirilen 27,5 x 16 santimetre ebatlarında 3 parça halinde madeni levha ile matara bulundu.

Şüpheliler N.A ile eşi R.A gözaltına alındı.

Tarihi eserler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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