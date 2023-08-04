Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşköy Mahallesi'nde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda H.Y.T, A.A. ve A.C. suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada 2 yer altı görüntüleme cihazı, 2 dedektör, 3 cep telefonu ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel