Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşköy Mahallesi'nde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Y.T, A.A. ve A.C. suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada 2 yer altı görüntüleme cihazı, 2 dedektör, 3 cep telefonu ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title