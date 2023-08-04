Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.