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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.E.'nin evine düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait objeler ve silahlar ele geçirildi. E.E. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait sikke ve çeşitli objelerle yakalanan E.E., gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Yaykın Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen E.E.'nin evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük, dibek taşı, kadın yüz figürü bulunan obje, 2 el dedektörü ve aparatları, ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tarihi eserlerin işlemlerinin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. E.E.'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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