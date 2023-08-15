Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda Herakles heykeli ve çeşitli figürlerle süslenen kaşıklar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Herakles heykeli ile çeşitli figürlerle süslenen kaşıklar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Y.K'nin elindeki Herakles Herkül Heykeli ile aslan başı, kartal ve koç figürlerinin bulunduğu 3 kaşığı satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Şüpheli, Sarıkemer Mahallesi'nde heykel ile objeleri satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen 36 santimetre boyundaki Herakles heykeli ile figürlü kaşıklar, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.