Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Çine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çine'de A.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 altın sikke,130 gümüş sikke ve 2 gümüş mühür ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.