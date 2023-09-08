Aydın'da tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından çocuğun babası hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde M.B. (22), kardeşi E.B'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü.
M.B'nin kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu E.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polisin ifadesine başvurduğu ağabey M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.