Aydın'da tabancayla vurulan bir kişi öldü Güncel Haberler Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vurulan kişinin kimliğinin Mehmet Sadık Coşkun olduğunu belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun, kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Coşkun'a ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı Kaynak: AA / Güncel Atatürk Caddesi Sultanhisar Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da tabancayla vurulan bir kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.