Haberler

Aydın'da Süt Kamyonunun Altında Kalan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki El Amr Ali yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

H.A. (38) idaresindeki 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amr Ali kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olacaklara hayati uyarı: Bu hatayı yaparsanız yüzde 5 kaybınız olur

Emekli olmayı düşünenler bu hatayı sakın yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.