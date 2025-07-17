Aydın'da Süs Ağacı Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, yola devrilerek iki aracın hasar görmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, araçların üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde bulunan süs ağacı, yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda kimse yaralanmazken, 2 araçta hasar oluştu.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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