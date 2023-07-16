Aydın'da Suriyeli gruplar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişi ile yaralı, geri gönderme merkezine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 6 kişi ile tedavisi tamamlanan yaralı, geri gönderme merkezine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen, Suriye uyruklu iki grup arasında, Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, F.A.S. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E.D, H.A.F, H.E.D, M.E.D, F.E.S. ve H.E.S. emniyetteki işlemlerinin, hastanedeki F.A.S. de tedavisinin ardından, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.