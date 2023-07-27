Aydın'da Sulama Kanalında Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kız Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından elektrikli pompayla bahçelerine su çeken anne ve kız elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.