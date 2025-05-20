Aydın'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, ayağının kayarak sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 10 yaşındaki Eymen Rehhal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Eymen Rehhal (10), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen Suriye uyruklu Eymen Rahhal, dengesini kaybedip, kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eymen Rahhal'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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