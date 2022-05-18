Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin Karatekeli (54) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Eski Özbaşı kara yolunda sulama kanalına devrildi.
Traktör altında kalan Karatekeli, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
AA / Musa Ölmez - Güncel