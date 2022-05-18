Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin Karatekeli (54) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Eski Özbaşı kara yolunda sulama kanalına devrildi.

Traktör altında kalan Karatekeli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Traktör, Aydın, Güncel, Haberler

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