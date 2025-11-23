Haberler

Aydın'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.T. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çeştepe Mahallesi'nde içinde su olmayan kanala devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki F.Y. yaralandı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
