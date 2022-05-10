Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bir maden şirketine ait Eyüp Kasar yönetimindeki 09 AER 140 plakalı kamyon, Gölbent Mahallesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Gölbent, Aydın, Eyüp, Güncel, Haberler

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