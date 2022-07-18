Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı - Haberler

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Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizleye çalışırken suya düşen işçinin cesedi bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizleye çalışırken suya düşen işçinin cesedi bulundu.

Söke-Bağarası Karayolu Çatalkaraağaç mevkiinde Koçarlı Ovası Sulama Birliğinde görevli Aydın Baskın (49), Büyük Menderes Nehri'nden su çeken türbinleri temizlemeye çalışırken nehre düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu ulaşılan Baskın'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Büyük Menderes Nehri Koçarlı Aydın su Güncel Haberler

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