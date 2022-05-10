Su şişeleme tesisinde çıkan yangında hasar oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su şişeleme tesisinde çıkan yangında hasar oluştu

AA - Ferdi Uzun - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde su şişeleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde su şişeleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İsabeyli Mahallesi'ndeki su şişeleme tesisinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayıldığı yangını ekipler güçlükle söndürdü.

İçerisinde çok sayıda boş şişenin bulunduğu tesiste hasar oluşurken depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title